Nicola Pisu si è preso una cotta per Soleil Stasi? Lo scherzo di Alex Belli

La Casa del Grande Fratello Vip inizia a riempirsi di tanti piccoli Cupido. C’è aria di cotte in corso nel loft di Cinecittà e dopo quella tra Manuel e Lulù e tra Samy e Jessica pare ne sia emersa un’altra proprio in queste ore. Nicola Pisu – che proprio stasera è a rischio eliminazione – ha confidato ai suoi compagni di provare un certo interesse per Soleil Stasi con la quale trascorre molto tempo durante la giornata.

Nicola Pisu e la cotta per Soleil Stasi

Parlando della sua cotta per Soleil, il figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu, interpellato da Sophie sul presunto interesse nei confronti dell’influencer ha replicato:

Io non guardo l’estetica di una donna, mi interessa la persona.

Alex Belli e la Codegoni, dunque, si sono offerti di conquistare Soleil asserendo:

Noi siamo i cupido di questa casa!

L’intento di Belli, tuttavia, è tutt’altro che benevolo in quanto con la complicità di Soleil ha tentato di organizzare uno scherzo ai danni di Nicola. La Stasi avrebbe dovuto fargli credere di ricambiare il suo interesse però ha iniziato anche ad avere qualche titubanza:

Se è preso veramente non me la sento… Va bene dai, ci divertiamo un po’. Ma se la prende seriamente glielo dobbiamo dire!

I ragazzi sono tornati sull’argomento dopo che Nicola ha trascorso la notte a chiacchierare con Soleil e proprio Alex e Andrea hanno incoraggiato il giovane a lasciarsi andare alle emozioni incalzandolo e cercando di convincerlo di essere proprio il tipo della Stasi. Come reagirà quando scoprirà che si è trattato solo di uno scherzo architettato da Alex con la complicità della stessa Soleil?