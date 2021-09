Samy Youseef è interessato a Jessica? Ecco cosa è successo al GF Vip

Samy Youseef interessato ad una delle principesse del Grande Fratello Vip? Secondo Jessica Selassiè le intenzioni del modello egiziano potrebbero spingersi ben oltre la semplice amicizia.

Proprio Jessica, sorella maggiore del trio in gioco, si è confidata con Soleil Sorge e Sophie Codegoni, svelando l’interesse che il concorrente del GF Vip potrebbe nutrire nei suoi confronti:

Prima Samy mi ha tenuto la mano. Dopo mi ha preso la mano e me l’ha fatta mettere sulla sua coscia. Io imbarazzata. – riportano Isa&Chia – Poi spesso quando in confessionale son tante persone, visto che sono comunque alta, dico sempre “vado lì dietro” e mi ficco lì nel buco. E lui (Samy, ndr): “Ah si si, vengo pure io“. Eravamo attaccati. A un certo punto mi ha proprio abbracciato e mi ha messo davanti a lui, così.

Lui già preparato. Sai che tra noi c’è la porta comunicante, no? Lui già con la mano sulla porta: “Quindi che devo fare?” E io gli ho detto: “No Samy guarda, troppo in fretta. Ti inviterò quando voglio, quindi accomodati.” Lui già pronto. Si sdraia e lo vedevo un po’ così. Gli faccio “Samy ma tutto bene?“. Si era messo tipo un cuscino in faccia, mezzo mezzo, che si vedeva solo una parte dell’occhio che mi guardava.