Patrizia Mirigliani prontissima per un confronto con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. E mentre proseguono gli avvicinamenti notturni con Nicola Pisu, la vera regina di Miss Italia “tuona” dall’esterno della Casa.

Patrizia Mirigliani “on fire”: il confronto con Miriana Trevisan

Patrizia Mirigliani ha palesato la sua contrarietà già in un paio di occasioni. Sul suo profilo di Instagram ed anche su quello di Nicola Pisu, ha cercato di mandare al figlio degli “avvertimenti” in merito al suo esplicito interesse nei confronti di Miriana Trevisan.

Questa sera, secondo le anticipazioni di Amedeo Venza, la regina di Miss Italia sarà pronta per un faccia a faccia “infuocato” con la ex ragazza di Non è la Rai: avete preparato i popcorn?

queen Miri effortlessly devastando la Patty Mirigliani amiamo sentirlo e vederlo #gfvip pic.twitter.com/KyLBsFtesl — lopinionista🪞| la messa è finita (@lopinionistaweb) October 23, 2021

Io totalmente vivendo per domani con Eleonor Woldorf alias Patrizia Mirigliani che asfalta Miriana. #gfvip https://t.co/b9UWDFWyJ4 — E_M (@XX83106877) October 25, 2021