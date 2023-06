Paolo Noise, dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi per problemi di salute, stasera sarà in studio al fianco di Ilary Blasi dopo essere rientrato in Italia e la pausa “forzata” nella sua casa di Miami.

Paolo Noise sposta il ricovero dopo l’Isola: ecco per quale motivo

A distanza di poche ore dalla sua presenza in studio, Paolo Noise ha anche precisato per quale motivo ha deciso di spostare il suo ricovero in ospedale di almeno tre settimane:

Oggi si rientra nella battaglia. Ho deciso di spostare di almeno 3 settimane il ricovero per i controlli in Italia e tornare a lottare fianco a fianco con i miei colleghi dello Zoo di 105. Non lo faccio per gloria o perché sono irresponsabile. Lo faccio perché sento istintivamente che sia la cosa più giusta. Sia nei confronti di Marco che sta a 9.000 km in mezzo alla sabbia a patire, sia nei confronti di tutto il gruppo che per più di un mese si è sobbarcato un lavoro immane per portare avanti la baracca. Mi sento più forte e in forma che mai, sono sereno mentalmente e ben accudito dai miei cari. E poi c’è un detto che recita “chi si astiene dalla lotta è un gran figlio de na…”.