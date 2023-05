Paolo Noise, lo scorso lunedì sera, ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi tra le lacrime degli amici rimasti in Honduras, compreso Marco Mazzoli, suo collega in radio.

Paolo Noise svela per quale motivo ha abbandonato l’Isola dei Famosi

Ospite allo Zoo di 105 (il programma che conduce proprio con Mazzoli), Paolo Noise ha svelato il vero motivo per il quale ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi e tornare in Italia:

Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti immediatamente a prendermi, è stata una roba molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo.

In breve ho avuto un picco pressorio molto importante – 160 su 110 – dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato.

Ecco quello che è successo in quella notte da Apocalypse Now: ringrazio l’equipe medica di salvataggio, gli elicotteristi, la gente con gli scafi, anche gli honduregni che vivono lì e vivono di pescato. Sono stati tutti quanti eccezionali, di una comprensione umana.

Per i prossimi 14 giorni potrò fare solo piccoli spostamenti, quindi ho dovuto fare due ore per arrivare dall’Honduras a Miami, adesso mi sto riposando, poi andrò a New York dove mi dovrò fermare due giorni e da lì tornerò in Italia.

L’ex naufrago prosegue con il suo racconto:

Mi hanno stabilizzato, poi è arrivato l’elicottero di notte che, con la pioggia, mi ha portato prima in un centro medico, poi ancora in ospedale in terapia intensiva.

In quaranta minuti ho preso due elicotteri, mi hanno fatto due stabilizzazioni con due medici diversi. Appena arrivo a Milano dovrò fare un tagliando che è già stato prenotato.

Diciamo che da adesso in poi dovranno cambiare un po’ di cose nella mia vita, ma questo mi permetterà di fare tante altre avventure, di stare con mia moglie per tantissimo altro tempo, ma me la sono davvero vista brutta.