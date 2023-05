Stefania Caroli, moglie di Paolo Noise, è intervenuta sui social per parlare dell’abbandono del marito dall’Isola dei Famosi, costretto a lasciare l’Honduras per colpa di un problema di salute parecchio grave.

Mi sono spaventata tantissimo, l’importante che adesso stia bene. Mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo.

Non è stato squaraus ma è stata una cosa molto grave, non importa se adesso sta bene. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe.