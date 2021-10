Panico per Francesca Cipriani, urla a lacrime per la tinta sbagliata: “Aiuto!” – VIDEO

Francesca Cipriani nel panico. Di nuovo. Questa volta il fidanzato Alessandro Rossi, uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi non c’entra. A farla dannare con tanto di inevitabili urla e lacrime, sono i suoi capelli.

Panico per Francesca Cipriani a causa della tinta per capelli

Tutta colpa di un errore, a causa della tinta Francesca Cipriani è andata letteralmente nel pallone. Nella giornata di ieri, la showgirl ed ex Pupa ne ha combinata un’atra. Ha sbagliato i tempi di applicazione della tinta per capelli ed il disastro è stato inevitabile.

A correre in suo soccorso ci ha pensato l’amica Jo Squillo che ha tentato di tranquillizzarla. La Cipriani ha assicurato di averla tenuta in posa solo cinque minuti, ma il tempo nella Casa del GF Vip, si sa, è molto relativo.

Ed ecco le urla ed i pianti isterici della Vippona, nonostante le parole di Giucas Casella che, con fare paterno ha tentato di tranquillizzarla:

A me piaci così, questo colore ti addolcisce ancora di più.

Lei però non ha voluto sentire nessuna ragione:

Per favore! Aiuto, aiuto! Ma non vedete come sto? Sembro una carota.

La Squillo ha tentato di prendere la situazione in mano:

Non puoi disperarti così per i capelli, ora troviamo una soluzione!

La Cipriani, disperata, ha spiegato che non sarebbe potuta andare in giro in quel modo… ma in giro dove?! Alex Belli le ha dato definitivamente il colpo di grazia con il suo tentativo di rassicurarla:

Ma va, pensavo peggio. È come i colpi di sole!