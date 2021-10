Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, per pochi giorni ha provato l’ebrezza di vivere da Vippone nella Casa del GF Vip. Per l’ex Pupa è stato un momento di grande condivisione, dopo aver sofferto a lungo la sua mancanza ed aver distrutto mezza Casa all’idea di poterlo finalmente riabbracciare. Un regalo, quello di Alfonso Signorini, a quanto pare molto gradito dalla showgirl.

Proprio nelle passate ore, Francesca Cipriani è tornata a parlare del fidanzato Alessandro con alcuni inquilini ed ha svelato cosa il giovane le avrebbe detto in privato. Sebbene i due stiano insieme da meno di un anno, avrebbero grandi progetti di vita per il futuro.

Conversando con Miriana Trevisan e Clarissa Selassié, Francesca avrebbe rivelato che in compagno le avrebbe già chiesto di sposarla in privato. Ecco le parole della Vippona fedelmente riprese dagli amici di Biccy.it:

Averlo qui con me dentro al GF Vip mi ha fatto stare tanto bene. Certo avrei preferito che restasse ancora un po’. Noi abbiamo già tanti piani per il futuro, vogliamo anche sposarci. Non vedo l’ora che me lo chieda come si deve, che mi faccia la proposta. Tutti mi avete detto che pensavate che me l’avrebbe fatta in diretta l’altra sera. Però dai in 100 secondi non era proprio romantica.