La convivenza tra Alessandro Rossi e Francesca Cipriani potrebbe essere anticipata a… questa sera! Il fidanzato dell’ex Pupa, infatti, potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip da concorrente. E, intanto, spunta pure un video con Fabrizio Corona.

Chi è Alessandro Rossi? Il fidanzato di Francesca Cipriani al GF Vip

Nelle scorse ore anche Davide Maggio, fondatore del celebre blog televisivo, tramite una diretta su Instagram, ha palesato la possibilità di vedere il presunto fidanzato di Francesca Cipriani nella Casa fin da questa sera.

Imprenditore edile romagnolo, a soli 30 anni è un arredatore di interni e nonostante la giovane età è a capo dell’azienda Edil Geo, che si occupa anche di arredare le case dei personaggi famosi.

Tra lui e Francesca Cipriani sarebbe stato amore a prima vista, come dichiarato dalla stessa ex Pupa in una intervista al settimanale Chi, poco prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip:

Ci siamo piaciuti subito e in due settimane ho accettato il suo invito a cena. Sapeva come colpirmi perché sono una golosastra.

E mentre la Cipriani, guarda caso, a 24 ore dalla diretta di stasera ha messo in piedi il suo show con tanto di lacrime nel sentire la sua mancanza, spunta un video di Alessandro Rossi insieme a Fabrizio Corona.

Sono in tanti, sul web, quelli che parlano di un teatrino messo in piedi ad arte: storia d’amore compresa… voi che ne pensate?