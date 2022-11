Pamela Prati è di nuovo finita in nomination e rischia di essere eliminata nella prossima puntata del GF Vip. Per lei la serata di ieri è stata tutt’altro che serena. Il mancato saluto da parte del padrone di casa Alfonso Signorini ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, al punto da arrivare a minacciare di volersene andare al reality.

Pamela Prati se la prende con Signorini: ecco il motivo

C’è stato grande turbamento, ieri, per la diva Pamela Prati che, giunta al momento delle nomination, si è detta delusa da Alfonso Signorini. Il motivo è presto detto: se la sarebbe presa con lui per il mancato saluto in diretta. “Spero di andare a casa, avete di meglio voi. Neanche mi avete salutato stasera”, ha commentato.

Signorini, di contro, ha replicato nel tentativo di giustificarsi: “Non è che posso salutare tutti, se io salutassi tutti e 20 i concorrenti avrei già chiuso il primo blocco del programma”.

A farla ulteriormente arrabbiare è stata la nomination di Edoardo Donnamaria: “Me la prendo come voglio, non sei più mio amico da oggi”, ha commentato stizzita e poi, riferendosi ancora a Signorini ha ribadito: “Mai una gentilezza nei miei confronti”.

Insomma, ieri sera la Prati non si sarebbe sentita sufficientemente diva e per questo sarebbe arrivata a prendersela con il padrone di casa che, per cercare di tirarla su si è giocata la carta di Marco Bellavia. L’ex Vippone ha ironizzato spiegando che dal momento che lei sarebbe rimasta ancora a lungo nella Casa, lui si sarebbe in qualche modo adeguato. “Aspettami”, la replica della showgirl.