Pamela Prati ha ora ufficializzato la sua partecipazione al GF Vip 7 sul numero del settimanale Chi in edicola da domani 7 settembre. Per la showgirl non si tratta affatto della prima partecipazione al reality dal momento che aveva preso parte già nella prima edizione. Da circa due anni però, la Prati è sparita dai radar dopo il “fattaccio” legato a Mark Caltagirone.

Pamela Prati e il Grande Fratello Vip: cosa spera di trovare in questa edizione

Dopo le polemiche sulla truffa sentimentale di cui Pamela Prati sarebbe stata vittima, per l’ex diva del Bagaglino si aprono ufficialmente le porte del GF Vip ed al settimanale diretto da Alfonso Signorini spiega cosa l’ha spinta a dire di sì:

Il​ GF Vip​ ti spinge a supera­re le inevitabili di­fficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una sign­ora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche ne­lla Casa. Sono passa­ti sei anni dalla mia prima partecipazio­ne al​ GF Vip, sono cambiata.

In merito alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, la Prati ha svelato di sapere molto poco ed ha detto cosa vorrebbe trovare nel reality:

Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutt­o. Sarebbe bello ved­ere una storia d’amo­re fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più con­sapevole, ma deve va­lerne la pena. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso (Signorini,​ ndr) per ringraziarlo.

A proposito di sentimenti, ha aggiunto:

Voglio un uomo con la “U” maiuscola pe­rché si stanno estin­guendo: nascono tanti maschi ma pochi di­ventano uomini. E io da 4-5 anni non pro­vo l’emozione di inn­amorarmi (…). Il s*s­so? Mi manca abbracc­iare un uomo, perché il sesso è importan­te se hai un compagno e se c’è un sentim­ento profondo. Non è che non desideri fa­re l’amore, l’ho sem­pre fatto perché sono sempre stata innam­orata, ma mi piaccio­no la dolcezza, gli abbracci, allungare il piede nel letto e trovare quello del mio uomo, appoggiarmi al suo petto. Ecco, se devo essere sin­cera, mi piace di più quello che viene prima e dopo il s*sso­.

Inevitabile poi un accenno alla vicenda che l’ha vista protagonista, ovvero quella relativa allo scandalo Mark Caltagirone. Pur senza nominarlo direttamente ha confidato: