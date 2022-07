Pamela Prati sarà o no una concorrente del GF Vip 7? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane ma oggi, tramite Dagospia, apprendiamo quale sarebbe la condizione affinchè la showgirl possa davvero (ri)varcare la fatidica Porta Rossa. Ed intanto l’ex diva del Bagaglino coltiva un sogno che ha il nome di Sanremo.

Pamela Prati verso il GF Vip? Ecco la presunta condizione

Pamela Prati a quanto pare sarebbe davvero in corsa per la prossima edizione del GF Vip 7 condotta da Alfonso Signorini ed in onda da settembre su Canale 5. A tal proposito Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato un dettaglio inedito:

Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara D’Urso. La voglia di giustizia prevarrà sulla volontà di tornare in tv? Nel dubbio un appello ad Alfonso Signorini: nel caso evitaci la sceneggiata e l’operazione pulizia. Scurdammoce ‘o passato ma almeno non prendeteci in giro.

Ma qual è invece il sogni coltivato dalla Prati? Lo ha dichiarato la stessa showgirl intervistata dal Corriere della Sera: