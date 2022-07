In una lunga intervista al Corriere della Sera, la showgirl Pamela Prati è stata nuovamente interpellata sul famigerato ed inconsistente Mark Caltagirone. Un argomento spinoso e di cui la Prati ha dimostrato di non gradire che se ne parli. Al tempo stesso un argomento inevitabile e che ha caratterizzato l’ultimo periodo televisivo dell’ex diva del Bagaglino.

Pamela Prati, Mark Caltagirone e il paragone con Roberto Cazzaniga

A proposito di amore e di storie importanti, Pamela Prati al quotidiano ha confermato che la più importante sarebbe appena iniziata “ed è con me stessa”. Tuttavia davanti al nome “Mark Caltagirone” ha commentato seccamente:

Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista. Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me. Non voglio aggiungere nulla: se ne stanno occupando gli avvocati nelle sedi appropriate.

Come fattole notare dalla giornalista, questo fantomatico uomo non esiste né è mai esistito, ma in alcune sue precedenti interviste al medesimo quotidiano la Prati aveva asserito il contrario. Pronta la replica:

Nella mia autobiografia l’ho spiegato: sono stata spinta a farlo. Però vede che anche adesso sembra quasi mi debba giustificare? Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile. Per lui solo solidarietà e affetto: peraltro sacrosanti. Quello che mi dispiace è che tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo io non ho più lavorato. Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta.

Giuseppe Candela su Dagospia la smentisce

Anche Giuseppe Candela, penna di Dagospia (e del Fatto Quotidiano) ha letto l’intervista di Pamela Prati e le sue parole su Mark Caltagirone, ma è intervenuto per smentire una serie di punti sollevati dalla showgirl ed il paragone sollevato con il pallavolista Cazzaniga, la cui storia era venuta alla ribalta grazie a Le Iene. Intanto, ricorda Candela, Cazzaniga a differenza di Pamela Prati è “uno sconosciuto al grande pubblico”. Inoltre, prosegue:

A differenza del Cazzaniga truffato, lei è andata per mesi in tv a parlare del suo amore e delle future nozze: le chiavi di casa e i disegni dei (finti) bambini dalla D’Urso, le tazze con i nomi dalla Balivo, i saluti a Sebastian a Quelle brave ragazze, il video in cui riceveva l’anello dal suo Mark, la vita affollata raccontata da Mara Venier. E la famosa frase cult: “Marito, figli, le valigie e corri, li porti a scuola. E mamma fai questo e mamma fai quest’altro. Mamma, giochiamo, bellissimo.” La cover su Gente con abito da sposa, l’intervista esclusiva con Candida Morvillo sul Corriere della Sera. Aggiungete, se volete, il finto addio al nubilato.

Poi l’arrivo di Dagospia con il primo articolo sul “caso Mark Caltagirone” del 3 aprile 2019 con la rivelazione definitiva dell’inesistenza dell’uomo una settimana dopo.

Candela spiega ancora perché il paragone con Cazzaniga non regge:

Le finte foto con Mark, la finta telefonata dalla D’Urso, le foto al Bingo, il bambino coinvolto per interpretare il ruolo di Sebastian, i presunti malori, la questione dell’acido e una lista infinita di palle. Cose accadute che non possono mettere sullo stesso piano Pamela Prati e Roberto Cazzaniga.