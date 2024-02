Palinsesto Mediaset, Grande Fratello si sposta ancora: ecco quando andrà in onda

Palinsesto ancora ballerino per il Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini cambia ancora giorno di messa in onda, ecco le ultime novità.

Palinsesto Mediaset, Grande Fratello si sposta ancora: ecco quando andrà in onda

La prossima settimana, in vista di Sanremo 2024, il Grande Fratello andrà in onda con un solo appuntamento di lunedì sera, e come riportato da TVBlog, la prossima settimana le cose cambieranno ancora:

Notizia dell’ultimo minuto, che le ultime due puntate di questa ultima serie di Ciao Darwin tornano in onda di venerdì. Il mercoledì è stato riassegnato alla seconda puntata settimanale del Grande fratello che, dopo Ciao Darwin, tornerà nella collocazione del venerdì sera di Canale 5 fino a fine edizione. Il mercoledì poi sarà assegnato alla nuova edizione di Michelle impossible & friends. Lo show con la bella e brava Michelle Hunziker, che poi a maggio condurrà, sempre di mercoledì, le quattro puntate di Io canto family. Sarà questa la decisione definitiva della direzione palinsesti Mediaset dei vari programmi d’intrattenimento di Canale 5? Vedremo.

Altri focus sul GF

Come sta Giuseppe del GF dopo il malore? Parla il fratello e la produzione del reality https://t.co/15BQeBnuz7 #gf #grandefratello — BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 3, 2024

Massimiliano Varrese e i rapporti con Povia dopo Luca era gay: parla il cantante #grandefratello https://t.co/efU4BKcUnE — BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 3, 2024