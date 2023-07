Palinsesti Mediaset 2023/2024, cosa verrà trasmesso su Italia 1? Nel corso della presentazione, Pier Silvio Berlusconi ha parlato dei programmi di punta della rete giovane di Mediaset.

Palinsesti Mediaset, Italia 1: tutte le novità della rete

Spazio per Italia 1 e la conferma de Le Iene che cambia conduttrice: al posto di Belen Rodriguez arriva Veronica Gentili, per una svolta dello show che si dedicherà in maniera massiccia alle inchieste giornalistiche.

News stagionali per quanto riguarda gli show tutti da ridere con “Special comici” Italia 1 on stage, insieme al Mago Forest, Lipari e Max Angioni.

Tra le novità di Italia 1 arriva Enrico Papi che “piglia tutto” con il possibile ritorno di Sarabanda, Sempre sulla rete giovane torna anche La Pupa e il Secchione.

Tra le più attese novità di stagione, confermato il ritorno de La Talpa che non verrà seguito da Fascino.