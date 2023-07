Palinsesti Mediaset 2023/2024, cosa verrà trasmesso su Canale 5? Nel corso della presentazione di ieri, Pier Silvio Berlusconi ha parlato dei programmi di punta dell’ammiraglia Mediaset.

Palinsesti Mediaset, Canale 5: tutte le novità della rete

Spazio per Temptation Island Winter. Dopo la versione estiva ci sarà il raddoppio con l’appuntamento invernale. Probabilmente la conduzione sarà nuovamente affidata a Filippo Bisciglia.

Il Grande Fratello “cambia nome” e abbandona la parte “vip” e sarà condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire dal prossimo 18 settembre.

Incerta la presenza de L’Isola dei Famosi e Ilary Blasi confermata a Mediaset ma, attualmente, in cerca di collocazione. Confermati Michelle Impossible, Zelig e Felicissima Sera di Pio e Amedeo.

Ci sarà Ciao Darwin, in onda in due momenti diversi, sia in autunno che in inverno.

Gerry Scotti condurrà una versione rivisitata di Io Canto, Caduta Libera (di sera), La Ruota della Fortuna e Lo Show dei record. Confermata Maria De Filippi al sabato sera con il suo “terzetto” vincente: Tu Si Que Vales, C’è posta per Te e Amici.