Al dolore per la perdita dell’unico figlio, arriva per il padre di Michele Merlo anche la rabbia sorda. L’uomo ha rilasciato una breve intervista al quotidiano Il Resto del Carlino a distanza di poco più di 24 ore dall’addio al ragazzo, ucciso a soli 28 anni da una leucemia fulminante.

Una morte inaspettata e che lascia molti dubbi su come siano davvero andare le cose, al punto che l’Ausl di Bologna ha avviato una indagine interna. Il padre di Michele Merlo, il signor Domenico, ha commentato:

Il padre ha poi ricostruito le ultime giornate di vita di Michele e quanto accaduto prima del malore fatale:

Mercoledì pomeriggio mio figlio è stato all’ospedale di Vergato e, come ci ha poi raccontato, c’era praticamente solo lui, di paziente. Eppure, il medico che lo ha accolto gli avrebbe intimato di ’non intasare gli ospedali per un mal di gola e due placche’. Invece mio figlio oltre a placche, febbre e mal di gola, aveva un terribile mal di testa, sangue al naso ed ematomi sul corpo. Un medico poco più attento si sarebbe accorto che qualcosa non andava, avrebbe riconosciuto i sintomi della leucemia e disposto degli accertamenti.