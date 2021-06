Morte Michele Merlo: l’Ausl di Bologna avvia indagine interna

Cosa è accaduto davvero a partire dallo scorso mercoledì quando Michele Merlo si recò per la prima volta in un pronto soccorso del Bolognese venendo tuttavia rispedito a casa? Cresce la rabbia per la morte prematura del giovane 28enne, stroncato da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Ed intanto l’Ausl di Bologna ha annunciato in queste ore una indagine interna per fare chiarezza.

Morte Michele Merlo: la nota dell’Ausl di Bologna

A riferire le dichiarazioni dell’azienda sanitaria bolognese sulla morte di Michele Merlo è BolognaToday secondo cui l’Ausl starebbe ricostruendo in queste ore quanto accaduto dal primo accesso al pronto soccorso di Michele Merlo a Vergato, fino alla morte avvenuta la scorsa notte all’ospedale Maggiore di Bologna.

In una nota in cui non mancano le condoglianze alla famiglia del ragazzo, si legge: