Michele Merlo purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto per colpa di una leucemia fulminante che gli aveva causato una emorragia cerebrale. In queste ore ha commosso il web l’addio della fidanzata: “Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore”.

La fidanzata di Michele Merlo si chiama Luna Shirin Rasia, studentessa distante dal mondo dello spettacolo che aveva vissuto con l’ex cantante di Amici 16 una romantica storia d’amore, interrotta bruscamente da un destino ingiusto.

La ragazza ha ricordato il suo compagno con una serie di bellissimi messaggi e di immagini che raccontano la loro storia d’amore durata troppo poco.

“Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle”, ha scritto tramite le storie di Instagram, pubblicando una fotografia in cui si intravede Michele al tramonto.

La fidanzata ha pubblicato pure un breve video in cui il ragazzo accarezza il loro cagnolino Martino, un bellissimo bassotto che Michi adorava: “Per sempre così”.

Poi la giovane ha pubblicato un post accompagnato da alcuni scatti inediti:

Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore.



Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri.

Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare.

Lulu