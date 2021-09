Franco, padre di Manuel Bortuzzo, ospite di Radio Radio con Giada Di Miceli durante “Non succederà più”, ha parlato dell’intesa tra il figlio e Lulù, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, svelando il suo punto di vista.

“Lulù non è il suo tipo!”, padre di Manuel Bortuzzo “stronca” il flirt

In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. – si legge su Isa&Chia – Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no.