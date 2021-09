Manuel Bortuzzo è il concorrente più amato del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore ha fatto innamorare il pubblico non soltanto per la sua delicatissima storia ma anche per il carattere allegro e positivo pure di fronte le avversità che la vita gli ha messo davanti.

Manuel Bortuzzo fa una confessione piccante e suo padre commenta

In queste ore Bortuzzo si è lasciato andare ad una confessione piccante diventata virale sui social. Manuel, parlando del suo drammatico incidente ha raccontato di non avere sensibilità alle gambe, concludendo il discorso con la sua solita ironia e una buona dose di pepe che abbiamo adorato:

Non sento niente. Le gambe sono come morte anche se i peli e le unghie dei piedi mi crescono e il sangue scorre… il cazz* funziona! Scusate eh…

Nel frattempo il papà di Manuel è intervenuto a Casa Chi svelando:

Ha sempre avuto molte corteggiatrici e devo ammettere che in questi giorni mi hanno chiamato tutte le ex di Manuel per chiedermi delle sorelle Selassiè.