Sono passati appena pochi giorni dall’esordio del Grande Fratello Vip 6, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini e questa sera torna l’appuntamento con la seconda serata dedicata al reality più spiato d’Italia. Dopo l’ingresso dei primi concorrenti, tra poche ore conosceremo meglio l’intera squadra di neo Vipponi. Nel frattempo però gli utenti si sono già fatta un’idea del concorrente preferito: scopriamolo grazie ai nuovi sondaggi dei principali portali web.

Grande Fratello Vip, il concorrente preferito secondo i sondaggi

In questi giorni abbiamo imparato a conoscere i primi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, i quali hanno iniziato a raccontarsi e legarsi tra di loro, in qualche caso creando anche dei legami molto belli.

L’attenzione è ricaduta in particolare sul legame tra Manuel Bortuzzo e Alex Belli ma anche tra il nuotatore e Aldo Montano. Alex, in particolare, è già stato ribattezzato come la vera rivelazione dell’edizione.

In attesa di conoscere gli altri Vipponi, vediamo cosa dicono i sondaggi rispetto al concorrente preferito degli ultimi giorni. Nei due presi in esame Soleil Sorge primeggia su Manuel Bortuzzo. Secondo il sondaggio ospitato da Reality House al primo posto dei preferiti troviamo l’influencer con il 24% delle preferenze, seguita da Manuel al 23% e da Francesca Cipriani al 14%, a pari merito con Ainett Stephens.

Vediamo ora i risultati del sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum: anche in questo caso troviamo la Sorge al primo posto seguita da Manuel Bortuzzo, Francesca, Ainett e Manila Nazzaro.