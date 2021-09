Manuel Bortuzzo, Alex Belli lo prende in braccio e lo fa ballare: la scena conquista il web – VIDEO

Una scena così naturale da far commuovere. Protagonisti nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sono stati Manuel Bortuzzo e Alex Belli. I due hanno molto legato a pochi giorni dal loro ingresso e l’attore è riuscito sin da subito a superare l’apparente “ostacolo” della disabilità del giovane nuotatore riuscendo ad andare ben oltre.

Manuel Bortuzzo e Alex Belli: la scena che fa commuovere il web

Per molti utenti del web, letteralmente innamorati del carattere di Manuel Bortuzzo, Alex Belli sarà la vera rivelazione del reality proprio per via della dolcezza e della premura con le quali si è avvicinato al giovane inquilino, senza mai farlo sentire nel posto sbagliato.

Ieri i due si sono prima rilassati insieme nuotando in piscina, il tutto sotto l’occhio vigile di Alex che per tutto il tempo si è premurato che l’amico fosse completamente a suo agio, seguendolo con lo sguardo durante la nuotata e restando al suo fianco.

Successivamente ha compiuto un gesto di una tenerezza incredibile che ha contribuito a sciogliere i cuori dei telespettatori. Durante la serata, infatti, mentre tutti i Vipponi erano in giardino intenti a ballare grazie alla musica diffusa dal GF, l’ex attore di Centovetrine ha deciso di prendere in braccio Manuel.

Bortuzzo, sulle spalle dell’attore, ha così potuto partecipare divertito alle danze, alle quali hanno preso parte tutti gli inquilini felici del coinvolgimento del giovane amico. Una scena che è stata molto apprezzata sia dentro che fuori la Casa del GF Vip dove il video del momento è stato super cliccatissimo con commenti di stima nei confronti di Alex e di tenerezza verso Manuel.