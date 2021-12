Lulù Selassiè presa di mira dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le parole brutte che le ha riservato Manuel Bortuzzo in questi giorni, anche papà Franco aggiunge un bel “carico” da novanta che forse avrebbe potuto evitare.

Il papà di Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassiè

Ed infatti, il signor Bortuzzo è sbarcato pure su Twitter per sostenere il figlio al GF Vip (e questo va più che bene). Peccato che tra un intervento e l’altro, condivida pure clip che screditano il percorso di Lulù all’interno della Casa (e questo non va bene).

Franco ha ritwittato un video dove Lulù se la prende con lo stilista che le ha mandato un vestito che non le piace per la prima serata. La reazione è eccessiva e lo abbiamo notato tutti, ma rimarcare per mettere in evidenza un comportamento sbagliato, non ti mette – a prescindere – dalla parte giusta.

Se Lulù ha usato parole sicuramente sbagliate nei confronti della costumista, anche Manuel non è stato un “angioletto” con lei.

Personalmente “comprendo” lo sclero nei confronti di una persona che non hai mai visto in vita tua piuttosto che maltrattare una ragazza con la quale hai avuto una storia.

Ed infatti, proprio per questo motivo, dopo l’eliminazione Clarissa Selassié ha smesso di seguirlo sui social (e la possiamo comprendere).