Clarissa Selassiè è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip lo scorso lunedì sera. Dopo essere uscita dal reality show, la più piccola delle princess è tornata sui social ed ha fatto un eloquente gesto nei confronti di Manuel Bortuzzo.

L’eloquente gesto di Clarissa nei confronti di Manuel Bortuzzo

Clarissa ha scritto un lungo post su Instagram dove si è mostrata “sconvolta” dalla cattiveria di Katia Ricciarelli e dal tradimento di Giucas Casella che lei considerava quasi come un nonno per via dell’affetto ricevuto:

Sconvolta dal tradimento di Giucas… Si, quello mi ha fatto davvero male ma sono ancora più sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere. Massimo rispetto per la sua carriera e la sua età ma la maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal Curriculum, e se mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti.

Clarissa Selassiè, dopo aver visto le clip che riguardano Manuel Bortuzzo e il suo rapporto con Lulù, ha deciso di compiere un gesto eloquente che comprendiamo appieno: togliere il “Segui” al profilo Instagram del nuotatore.

Dopo i numerosi atteggiamenti scontrosi di Manuel mi sembra il minimo.