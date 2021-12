Clarissa Selassiè dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip è tornata sui social per raccontare la sua esperienza condividendo un lungo post sul suo account ufficiale di Instagram concentrandosi sul tradimento di Giucas, la “cattiveria” di Katia e lo sconforto di Lulù.

Clarissa Selassiè: “Sconvolta dalla cattiveria di Katia e il tradimento di Giucas”

Wow finalmente, tornata alla realtà dopo tre mesi di un’esperienza che definire “unica” non rende merito a quello che è stato. Io ragazza di 19 anni che ha accettato di partecipare a questa avventura con lo spirito di chi vuole fare un viaggio introspettivo. Le mie sorelle ed io non abbiamo mai vissuto un’esperienza così di gruppo e per certi aspetti la cosa mi è piaciuta molto. So di aver trovato dentro la casa attualmente almeno due amiche vere in Sophie e Miriana e dalle persone più grandi ho imparato ad ascoltare e a pensare prima di parlare.

Clarissa ha parlato anche di Giucas Casella e Katia Ricciarelli, mostrando tutta la sua delusione:

Veniamo ad oggi, 48 ore dalla mia uscita passate fra il calore della mia famiglia ed i social a leggere e guardare quello che è stato. Sconvolta dal tradimento di Giucas… Si, quello mi ha fatto davvero male ma sono ancora più sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere. Massimo rispetto per la sua carriera e la sua età ma la maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal Curriculum, e se mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti.

E per quanto riguarda Lulù, la più piccola di casa Selassiè ha aggiunto:

Mi hanno spezzato il cuore le lacrime di mia sorella Jessica dopo la puntata perché in quelle lacrime c’è tutto il dolore della nostra famiglia ed il dispiacere di non poter continuare insieme il viaggio. Lulù… cosa posso dire dell’anima fragile del nostro cuore. Non commento ed aspetto che uscirà più forte e sicura di sé per affrontare quello che di bello la vita ha riservato per lei perché io ci credo che dopo il buio arriva sempre la luce.