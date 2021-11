Proseguono le indiscrezioni bomba sul cast del Grande Fratello Vip che si dovrebbe arricchire di nuove presenze già dal prossimo mese. Ad entrare nella Casa più spiata d’Italia dovrebbero essere la bellezza di otto concorrenti.

Otto nuovi ingressi al Grande Fratello Vip: ecco tutti i nomi

Spazio per le quattro primedonne (di cui vi avevamo già parlato): Valeria Marini, Maria Monsè, Nathaly Caldonazzo e Patrizia Pellegrino.

Dovrebbero palesarsi anche Giulio Raselli e Giulia Cavaglià.

E, secondo FanPage, nella Casa del Grande Fratello Vip dovrebbero entrare anche Adelaide De Martino (sorella di Stefano) e Biagio D’Anelli.

Vi piacciono questi nomi? Io ho sinceramente curiosità per Adelaide De Martino non avendola mai vista in televisione.

Anche gli ex tronisti Giulio e Giulia potrebbero darci qualche blanda soddisfazione. Personalmente non li apprezzo molto ma hanno un caratterino molto particolare e potrebbero creare qualche dinamica in più.

Biagio D’Anelli, invece, potrebbe regalare al pubblico uno scoop dietro l’altro.

Ecco cosa aggiunge FanPage sulle date d’ingresso:

Per quanto riguarda Valeria Marini, Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo, Maria Monsè, Adelaide De Martino e Biagio D’Anelli, il loro ingresso dovrebbe avvenire entro dicembre, compatibilmente ai loro impegni e alle misure sanitarie da rispettare prima di entrare nella Casa del Gf Vip.