Dopo l’appuntamento del sabato, anche oggi, domenica 17 dicembre 2023 torna Verissimo con la seconda puntata del weekend ed i suoi ospiti. Silvia Toffanin accoglierà nello studio del programma alcuni nomi celebri, che si racconteranno nel pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 16.30.

Ospiti Verissimo, puntata di domenica 17 dicembre 2023

Tra gli ospiti di Verissimo di questa domenica, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che celebrano tre decenni di collaborazione dietro al leggendario bancone di Striscia la notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5.

Parteciperanno al talk anche Elettra Lamborghini e Federica Panicucci, le quali, seguendo la consueta prassi, durante le festività si occuperanno della conduzione del Concerto di Natale e del Capodanno in Musica su Canale 5.

In esclusiva, tra gli ospiti di Verissimo, anche Raz Degan che introdurrà per la prima volta in televisione la sua compagna Cindy.

Infine, saranno realizzate interviste familiari ad Al Bano, che sarà ospite insieme alla figlia Romina Carrisi, in dolce attesa, e alla professoressa di Amici Anna Pettinelli, accompagnata dalla figlia Carolina.