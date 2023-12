Ospiti Verissimo, puntata sabato 16 dicembre: due ex protagonisti del Grande Fratello, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Questa settimana, nuovi ospiti attesissimi nella nuova puntata di Verissimo di sabato 16 dicembre 2023. Chi accoglierà, Silvia Toffanin, nel corso del primo appuntamento del weekend? La padrona di casa, come sempre, è pronta a tenerci compagnia su Canale 5, a partire dalle ore 16.30.

Non mancheranno anche oggi interessanti ospiti ad allietare la puntata del sabato di Verissimo. Tra i protagonisti del nuovo appuntamento, la giovane e talentuosa Giordana Angi. In tanti la ricorderanno per la sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi. Giordana è tornata sulle scene musicale registrando un importante successo internazionale.

Durante il pomeriggio di Canale 5 potremo riscoprire il percorso di vita di Patrizia Pellegrino, per poi passare ad una giovane coppia ed alla loro storia d’amore. Stiamo parlando di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, che dopo la nascita di Ginevra sono diventati a tutti gli effetti una bellissima famiglia.

Direttamente dal Grande Fratello, inoltre, tutte le emozioni vissute da due ex concorrenti: Mirko Brunetti, l’ultimo eliminato dal reality, e Jill Cooper.

Infine, per la prima volta tra gli ospiti di Verissimo l’attore turco Bülent Polat, alias Gaffur nella serie Terra Amara.