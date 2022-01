Ospiti Sanremo 2022, tutti i nomi che saliranno sul palco del Festival

Domani, 1 febbraio, inizierà ufficialmente Sanremo 2022. Ad affiancare Amadeus nella serata di apertura ci sarà Ornella Muti, icona del cinema italiano: “Sono molto emozionata e anche onorata – ha confessato la Muti a Tv Sorrisi e Canzoni – Certo, un po’ di paura ce l’ho”. Ecco tutti gli ospiti della kermesse musicale.

Tra gli ospiti di Sanremo 2022, torna Fiorello con delle incursioni del tutto speciali. Super ospiti i Maneskin, vincitori con Zitti e buoni appena un anno fa. Presenti anche i Meduza, trio di producer italiani tra i più ascoltati nel mondo.

Tra gli altri ospiti delle cinque serate, troveremo:

Checco Zalone (ospite mercoledì)

Cesare Cremonini

Laura Pausini (sarà ospite durante la seconda serata)

Luca Argentero

Raoul Bova

Lino Guanciale

Anna Valle

Gaia Girace e Margherita Mazzucco

Rovazzi

Orietta Berti

A Sanremo 2022 ci sarà anche una nave da crociera: la Costa Toscana (di Costa Crociere).

Nella puntata del 30 gennaio di Che tempo che fa, Amadeus ha svelato di fronte a Orietta Berti e Rovazzi (ospiti in studio da Fabio Fazio) che saranno parte del cast di Sanremo 2022:

Davanti a Sanremo, c’è una nave da crociera bellissima che è il nostro palco sul mare, per tutta la settimana, ci saranno due nostri grandi amici: Orietta Berti e Fabio Rovazzi! Orietta sarà la regina di quella nave, con ospiti italiani, cantanti, ci saranno dei momenti importanti fino a sabato. Poi scenderanno e verranno da noi per il gran finale.

A Sanremo 2022, Checco Zalone porterà non solo un monologo ma anche una canzone scritta per l’occasione in cui naturalmente scherza sull’attualità. L’attore pugliese, campione d’incassi al cinema, è alla sua prima volta sul palco del Festival di Sanremo. Ed oggi ha provato ancora, in un teatro Ariston blindato, la sua performance che prevede – a quanto apprende l’Adnkronos – anche un brano musicale ironico.