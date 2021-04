Trasferta hollywoodiana senza particolare fortuna per l’Italia. Il nostro Paese torna da Los Angeles senza Oscar nonostante le tre candidature. Non ce l’ha fatta Laura Pausini con la sua “Io sì”, canzone originale per “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti.

Laura Pausini non vince l’Oscar 2021

A mani vuote anche Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti per il trucco di “Pinocchio” e Massimo Cantini Parrini per i costumi sempre della stessa pellicola di Matteo Garrone.

Il nostro Belpaese è stato ricordato durante la serata, in occasione del memoriale per gli esponenti dello spettacolo scomparsi nell’ultimo anno: il compositore Ennio Morricone, il produttore Alberto Grimaldi e il direttore della fotografia Giuseppe Rotunno.

Laura Pausini ha così commentato la sua incredibile esperienza:

Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante, che condivido completamente, e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica, che non è solo il mio lavoro ma è la mia vita.

"Torno in Italia felice di aver vissuto un'esperienza irripetibile nata per un messaggio importante, che condivido completamente, e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica, che non è solo il mio lavoro ma è la mia vita." – #LauraPausini #Oscars❤️ pic.twitter.com/yB7BGTAOoS — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 26, 2021

Brava Laura, orgoglio italiano!

Il Video con l’esibizione di “Io sì”