Come andrà il weekend dal 18 al 19 giugno 2022? Ce lo svela l’oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni astrologiche segno per segno. Il celebre ed amato volto televisivo, come ogni giorno ha stilato anche le previsioni degli astri per il fine settimana appena iniziato, riprese da Leggo.it. Non ci resta che scoprire come sarà destinato ad essere questo fine settimana!

Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni segno per segno

Ariete: Durante il weekend potreste mettervi in gioco in amore. Il lavoro prevede richieste molto interessanti da cogliere al volo.

Toro: Grande passionalità in arrivo per le relazioni nate di recente. Sul lavoro si vivrà una fase di recupero.

Gemelli: Disaccordi nella vita di coppia? E’ arrivato il momento di superarli. Il lavoro nel weekend del 18-19 giugno andrà a gonfie vele.

Cancro: Meglio evitare di essere polemici durante il weekend e fino al prossimo martedì. Sul lavoro la fatica inizierà a farsi sentire.

Leone: Grandi emozioni in arrivo soprattutto per i single. Potrebbero non mancare sorprese anche nel lavoro.

Vergine: Domenica potrebbero sorgere delle polemiche per quanto riguarda la vita di coppia, mettete da parte il nervosismo. Sul lavoro al via una fase di recupero che avrà il suo picco nel prossimo autunno.

Bilancia: Giornate non semplici per i single, ma anche per le coppie che potrebbero vivere delle discussioni tra parenti. Nel lavoro è necessario ripartire.

Scorpione: Mettete da parte le vostre paure in amore soprattutto se siete single, mentre se se siete in coppia fate attenzione alle spese eccessive. Nel lavoro è tempo di chiedere ciò che spetta.

Sagittario: Siate cauti nei sentimenti, mentre nel lavoro si prospettano soluzioni in vista nei prossimi giorni.

Capricorno: I single nel weekend dovranno portare pazienza. Sul lavoro fate spazio ai nuovi progetti da rivedere.

Acquario: Le coppie ritroveranno lo smalto perso nelle passate giornate. L’oroscopo di Paolo Fox annuncia buoni propositi in ambito lavorativo.

Pesci: Single critici verso una persona, mentre le coppie potrebbero tornare a parlare di vecchie questioni. Sul lavoro potrebbe esserci una svolta.