L’oroscopo di Branko per altri tre segni dello zodiaco: Bilancia, Scorpione e Sagittario. Cosa accadrà nei prossimi mesi del nuovo anno? A svelarcelo ci ha pensato il noto astrologo e volto televisivo, Branko, nelle previsioni accolte sull’ultimo numero del settimanale Chi e tratte dal suo Calendario Astrologico 2023.

Oroscopo 2023 di Branko: previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: il 2023 inizia con un po’ di pesantezza anche se il nuovo anno si rivelerà un anno buono per i nati sotto questo segno. Sia l’amore che la professione sono destinati a migliorare. La salute è sostenuta da Marte ma fate attenzione ai cambi di Luna. Il mese di febbraio vi riserverà stelle pratiche. Mercurio vi suggerisce idee originali e innovative, vi rende curiosi e aperti alle novità.

Il mese di marzo rimette in movimento il cielo del 2023. Maggio vi porterà una grande novità: questioni patrimoniali da affrontare. I giorni perfetti per il matrimonio o la convivenza sono i primi di giugno. L’estate sarà dominata da una Venere trionfante. A luglio potrete compiere interessanti passi in avanti nella professione e non solo. Mese di settembre magnifico. Per la professione è un momento di pausa e ripensamenti, ma ad ottobre occorre mettersi d’impegno. Onda positiva a novembre; l’anno si chiuderà con Marte, simbolo di grinta, risolutezza, vitalità e vigore.

Scorpione: il vostro 2023 secondo l’oroscopo di Branko sarà un po’ folle, eccitante, complicato e al tempo stesso contraddittorio. Il settore più interessante nel mese di gennaio sarà quello pratico. Attenzione alla salute e soprattutto alle crisi di ansia. La vita amorosa risulterà magnifica. Il mese più importante dell’anno per voi sarà quello di marzo, durante il quale gli artisti incanaleranno meglio la loro creatività. Ad aprile potrebbe esserci un po’ di agitazione, soprattutto a causa di qualche incomprensione in famiglia. Il nervosismo continuerà anche a maggio, con qualche scontro di troppo nel matrimonio o nelle collaborazioni.

Giugno inizia con qualche turbolenza di troppo. Chi potrà staccare la spina a luglio, al ritorno riuscirà ad affrontare gli impegni lavorativi in maniera più serena. Grande impegno professionale sia ad agosto che settembre, mentre ottobre sarà il mese della vostra liberazione. Con l’arrivo di novembre prenderà il via anche una nuova stagione di sfide da vincere. Si parla di amore, ma anche di compravendite ed affari. E’ il momento giusto per comprare casa, chiudere un mutuo. L’onda positiva nel campo pratico prosegue anche a dicembre, quando non mancheranno le possibilità di vedere realizzati i vostri progetti.

Sagittario: il primo mese del 2023, secondo l’oroscopo di Branko, sarà all’insegna di pianeti luminosi. Allegria ed ottimismo in ambito affettivo. C’è grande voglia di divertimento. Favoriti coloro che operano nell’ambito della creatività. A febbraio ci saranno stelle buone in ambito pratico, mentre la forma fisica esige un po’ di prudenza. Ad aprile le stelle porteranno finalmente un po’ di ordine. Fino a Pasqua si respira leggerezza e voglia di amore fisico. Il mese di maggio segna l’inizio di un bel periodo per la professione. La vita personale necessita di un

assestamento. La forma fisica è in netto miglioramento. A giugno gli affari non andranno affatto male, in vista aperture degli orizzonti professionali, non è escluso un viaggio di lavoro o piacere. Qualche disturbo si segnalerà dopo il periodo estivo ma l’amore non avrà nulla da temere. Il mese di ottobre è molto buono per il lavoro, dal momento che tutto riparte e acquista una bella velocità. Amore magnifico e armonioso. Le relazioni amorose saranno sostenute da Marte passionale per tutto il mese di dicembre.