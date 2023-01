Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno nuovamente trovato un punto d’incontro e, che piaccia o meno, insieme sono veramente carini. Ieri la bella venezuelana ha letto la lettera di Michela, sorella minore dell’ex tronista.

Oriana poi, si è fermata sulla parte fondamentale della lettera che invitava il fratello a non precludersi alcuna strada e possibilità: “Non precluderti nessuna strada e possibilità che sulle persone si può sempre cambiare opinione”.

La venezuelana, guardando la camera, ha lanciato un messaggio alla sorella di Daniele:

Stai parlando di me, vero?

Michela Dal Moro ha sempre sostenuto il fratello. Ed infatti ha mandato un messaggio pubblico al padre di Antonella Fiordelisi, dopo l’attacco che aveva destinato nei confronti di Micol Incorvaia:

Credo che ci sia modo e modo di supportare una figlia in un percorso che sicuramente le gioverà… e non credo sia questo.

Soprattutto nel rispetto delle famiglie degli altri concorrenti che vivono una situazione che dovrebbe conoscere.

Stefano Fiordelisi, mi auguro che lei insieme a me condivida il fatto che screditare il percorso degli altri non sia un buon modo per esprimere la propria forza.