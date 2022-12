Mia mamma ha, non dico una preferenza perché è brutto da dire, però un po’ di più per me… perché sono il primo figlio, perché ne ho combinate tante e sono molto simile caratterialmente a mia madre. Mia mamma è come me ma più matta. Però è ultra sensibile. Se fosse per lei mi terrebbe sotto una campana di vetro per il bene che mi vuole, ma sta così male per me ed è stata così male per quello che ho fatto che ha perso 20 anni di vita. Per questo la sento poco, se non sto bene non la chiamo per dirle che non sto bene perché non voglio che lo sappia.