Genitori di Daniele Dal Moro, chi sono la mamma e il papà del gieffino

Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti più amati ed apprezzati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Chi sono i suoi genitori? Nonostante la sua proverbiale riservatezza, ha parlato di loro in più di una occasione.

Sebbene in passato abbiano avuto dei problemi, oggi Daniele non serba alcun rancore e vive il rapporto con i suoi genitori al meglio: “Io cerco di recuperare il tempo che ho perso. Non guardo quello che è stato, guardo quello che è adesso”.

“Io sicuramente non sono stato un figlio facile” ha raccontato ancora Dal Moro, dimostrando di essere consapevole dei suoi errori passati e delle difficoltà di sua madre e di suo padre.

Il concorrente del Grande Fratello Vip si è poi concentrato su papà Gian Pietro che, da oltre trent’anni, si occupa assiduamente della sua carriera nella politica:

Negli ultimi anni il rapporto va meglio. I miei genitori hanno dimostrato di essere orgogliosi di me, di aver fiducia in me e conta quello adesso per me. Quello che è stato è stato, ci penso, mi fa capire tante cose, ma io penso che gli errori si fanno sempre in due.

Mio padre è una persona che ha vissuto per lavorare, è cresciuto che non aveva nemmeno i soldi per comprarsi le medicine, ma lui ha una grandissima passione per la politica. Non mi sono mai sentito in tutti questi anni di dirgli qualcosa, quando vedi una persona che fa quello che gli piace come fai a dirgli di non farlo ancora di più se gli vuoi bene? Io lo dico per lui… mio padre è la persona che stimo di più in assoluto, non ho mai conosciuto un lavoratore come lui.