Elenoire Ferruzzi fa una scenata di gelosia a Daniele Dal Moro – VIDEO

Elenoire Ferruzzi ha fatto una scenata di gelosia a Daniele Dal Moro reo di stare sempre vicino a Nikita Pelizon. La signora di CityLife, lo ha confidato a Giaele De Donà mentre si trovavano nel giardino del Grande Fratello Vip.

Elenoire si è molto infastidita soprattutto perché Daniele non si è avvicinato a lei nemmeno per salutarla. Consapevole del fatto che Dal Moro non abbia alcuna intenzione di creare una relazione con lei, La Ferruzzi ha confessato di non gradire ugualmente questo suo atteggiamento:

Da me non vieni in camera a darmi un bacio e poi parli con… mi dà fastidio a me. Anche che sta sempre appiccicato a quella (Nikita, ndr), gli ho detto “qualche giorno faccio un casino, ti sto avvisando”. Gli ho detto “Tu non hai capito, se lo faccio, lo faccio di brutto”. Ho fatto un po’ la gelosa… cosa ha detto lui? Niente!

Di seguito, parlando dell’amicizia tra uomo e donna, proprio Elenoire ha dichiarato:

Uomini e donne possono essere amici? Ma quando mai… solo se è gay. Se un uomo mi dice sei una mia amica mi sento sminuita.

Daniele invece ritiene che – pur essendo una cosa abbastanza insolita e complicata – ad oggi ha tre amiche donne fidatissime: “e non ci farei mai nulla…”.

