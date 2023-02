Oriana Marzoli è una “creatura” della TV spagnola. La venezuelana (è nata lì), ha partecipato ad un numero veramente importante di reality show tra la Spagna e il Cile, facendosi conoscere grazie alle squalifiche e gli abbandoni clamorosi.

Per questo motivo, i portali iberici si stanno occupando di lei anche al Grande Fratello Vip, mettendo in evidenza la sua “storia” con Daniele Dal Moro.

Il portale spagnolo Socialitè, ha tracciato i contorni della nuova frequentazione di Daniele Dal Moro con un video informativo sulla sua carriera:

Il portale web lancia qualche divertente frecciatina:

Abbiamo spettegolato il profilo Instagram di questo modello e lo abbiamo trovato senza maglietta. Mostra il suo corpo e i selfie in cui appare molto serio. La coppia è già diventata intima nel reality e i social hanno virato a favore di Oriana, in quanto alcuni l’avevano criticata per aver avuto più di una storia d’amore in casa.