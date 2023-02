Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno chiuso la loro frequentazione? A quanto pare, la venezuelana e l’imprenditore non riescono in alcun modo a superare alcune diversità caratteriali e l’ultimo confronto al Grande Fratello Vip ne è la dimostrazione.

“Meno male posso dirti che non siamo andati avanti, perché così io vedo certe cose che in realtà mi stressano. Non mi piace proprio per niente…”, ha esordito Oriana.

Poi ha continuato:

Come fa una persona a voler dimostrare quando sente dall’altra parte che in realtà ha questi pensieri e non gli va di continuare perché sa perfettamente che non nascerà mai un sentimento, o qualcosa più forte.

Quando ti dico non ti voglio vedere, non ti voglio parlare, in realtà voglio che tu stia lì a parlarmi, a provarci tremila volte se vuoi, hai capito? Quello è quello che voglio ma non te lo dico.

Daniele Dal Moro, dal canto suo, ha tirato le somme:

Se tu mi dici “guarda io da domani non faccio più niente” posso anche dirti “perfetto, va bene, fai quello che vuoi”. Invece per dirti qual è il mio pensiero ti dico:“ok, ma sappi che da questa cosa che mi dici io capisco ancora di più che è la scelta giusta”.

Non ti voglio dire le cose, perché imboccarti. Voglio vedere quello che fai, senza che te lo dico io. Guarda che io te le dico le cose come penso eh. Non sono fatto come te da questo punto di vista. Io non è che so quello che tu devi fare, la cosa che però ti dico è che io ho questo pensiero qua e in me o cambia in qualche modo o altrimenti non è che non mi piaci o non mi trovi bene o soliti discorsi. Ma non viene voglia di andare oltre…

Ti ho detto che con questi presupposti qua, in me – mi conosco – non nasce. Ho già detto troppo, va bene? Detta questa, io con questi presupposti qua non vado avanti. Non me la sento. Non so come spiegarti. Quando ti dico che non ho la lanterna di vetro è perché fondamentalmente neanche io so dirti cosa dovresti fare. Una persona fa anche quello che si sente nella vita, capisci quello che ti voglio dire.

Non è come se tu mi rompi un vaso e mi dici come posso rimediare all’errore che ho fatto? E io allora ti dico prendi la colla e attaccalo oppure vai lì e prendi un altro vaso uguale. Qua non è così. Quindi io fondamentalmente non so dirti cosa tu debba fare o se qualcosa che tu farai servirà, ok? Però ti dico che il mio pensiero è questo, ad oggi. E il fatto di non andare oltre per me è rispetto per te, ma anche per me.