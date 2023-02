Ieri sera è successo di tutto nella Casa del GF Vip. Antonella Fiordelisi ha letteralmente sbottato contro tutti i Vipponi presenti, avendo da dire su ciascuno di loro. Da Micol a Oriana, passando per Giaele e persino Alberto, tutti sono finiti nel mirino dell’influencer.

Antonella Fiordelisi, lite nella Casa contro il ‘branco’

Antonella ha accusato i suoi inquilini di aver fatto letteralmente branco contro di lei e nel corso della serata ha perso le staffe contestando ad ognuno un atteggiamento poco consono nei suoi confronti. Il risultato? C’è chi ha continuato a darle della vittima (mentre su Twitter da ore spopola l’hashtag ‘vittimella’).

A Micol Incorvaia, che lamentava di avere mal di gola, ha rimproverato:

Quando si parla di me tutti parlano, ma adesso non avevi la voce e ti è tornata la voce. Va bene! Ok basta, vai a dormire!

Poi se l’è presa anche con Giaele accusandola di fare gruppo con Nicole, Tavassi e Alberto, ma De Pisis non c’è stato ed è intervenuto a gamba tesa:

No allora, non mettermi mai in mezzo ad un gruppo a me perchè l’ho già detto altre volte, sono un battitore libero. Quello che penso non ho bisogno di condividerlo con gli altri.

Successivamente se l’è presa anche con Oriana:

Tesoro, ti sento che parli di me. A questo punto parla al microfono come sempre, non davanti a me mentre parlo, scusami!

Riferendosi ai presenti ha proseguito:

Io sono forse molto più sensibile di voi. Io sto male sui sentimenti a differenza di altre persone qua, io ho una concezione dell’amore che è diversa da alcune persone che sono qui, quindi non mi sono mai intromessa nelle cose di Oriana e Daniele, non ho fatto un confessionale in cui ho parlato di loro.

Parole alle quali Oriana le ha spudoratamente riso in faccia.

Secondo Antonella, tutti la starebbero attaccando colpendola in un suo momento di completa debolezza e fragilità, “lo fate apposta, ok?”, ha sostenuto, “Siete delle brutte persone, fatevelo dire!”, ha sbottato, lasciando il gruppo di Vipponi e abbandonando la conversazione.

Rivolgendosi alla Murgia ha ribadito:

Sei anche tu una brutta persona! Tutti a farmi passare per quella che non sono, tutti in gruppo!

Proprio la Murgia precedentemente aveva detto: “Io ce l’ho un talento, tu amore no, sai fare solo la vittima!”.

Antonella ha ragione, ha persino visto il momento in veranda( durante la pubblicità del programma) in cui spingevano EdoD a puntare sulla presunta accusa di violenza che Antonella nn ha mai fatto #Gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/Cmvnv4XLBK — Neekeeta❤️🖤 (@Gieffevip10) February 1, 2023