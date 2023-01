Daniele Dal Moro ha confermato a Davide Donadei di aver baciato Oriana Marzoli. Tra la (quasi) coppia del Grande Fratello Vip è scattato pure il nuovo litigio per via di un “detto non detto” che ha infastidito il veneto.

Oriana e Daniele chiusi nell’armadio: poi la lite e l’ammissione

“Io mi sono stufato di questi giochetti del dire e non dire. Devi dire quello che pensi”, ha affermato Daniele stanco delle parole di Oriana dette sottovoce: “Con me hai chiuso”, ha concluso lei.

“Visto che la pensi così, non mi parlare mai più”, ha aggiunto. Daniele ha deciso di sfogarsi con alcuni vipponi. Dal Moro vorrebbe viversi questa frequentazione con serenità ma continua ad essere piuttosto diffidente.

Dal Moro è convinto pure che Oriana abbia voluto intraprendere questa conoscenza solo dopo essere stata rifiutata da Antonino e dopo aver mollato la presa con Onestini a causa della sua complicata situazione con Nikita.

Daniele Dal Moro si è anche confidato con Wilma e Davide:

Mi farebbe piacere vivermi la situazione senza pensieri, e fare ciò che a pelle mi viene da fare. Avere qualcosa con lei è problematico, è sempre un casino. Se mi avvicino a lei è perché ho voglia di farlo. Mi piacciono i rapporti puri e puliti. Io non dico le bugie, è proprio una questione di principio. Non mi aspetto niente, vivo solo il momento per quello che mi viene.

Davide: “C’è stato qualche avvicinamento? Ma vi siete baciati?” LA FACCIA DI DANIELEEEE 💀

#oriele pic.twitter.com/mdlgLCPzQc — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 13, 2023

Tuttavia, nel daytime di oggi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro uscivano insieme dall’armadio: cosa sarà successo?