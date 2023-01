Nikita è finita nuovamente al centro degli attacchi da parte degli altri Vipponi (o forse non ha mai smesso) e nelle ultime ore ad intervenire in sua difesa è stata nuovamente la sorella Jessica, che ha puntato il dito soprattutto contro Oriana Marzoli.

La sorella di Nikita contro Oriana

La concorrente venezuelana, insieme a Wilma Goich e Sarah Altobello si sono rese protagoniste di commenti non proprio carini nei confronti della loro inquilina. Jessica Pelizon, di contro, ha fatto notare sui social come Oriana non sia particolarmente propensa a rispettare le regole.

Di recente Oriana si è particolarmente avvicinata a Daniele, mostrando anche una certa gelosia nei confronti di Nikita. Oltre ad una palese scenata, la venezuelana si sarebbe messa anche fuori dalla porta del confessionale per origliare Daniele.

Un atteggiamento che, insieme ad altri, non è stato per nulla gradito dalla sorella di Nikita che in un tweet ha voluto elencare tutte le regole non rispettate ad oggi dalla Marzoli:

Nel suo percorso ruba, alza le mani, parla di continuo in spagnolo, origlia, ma ha rispetto almeno di qualche regola in questo gioco?

Un astio che nascerebbe anche dalle accuse di alcuni fan di Nikita ad Oriana, di aver fatto body shaming alla Vipponi. “Sono le sue gambe… Sai che nella foto anche Luca ha chiesto di chi fossero quelle gambe da maschio?”, avrebbe detto Oriana, provocando malcontento sui social.