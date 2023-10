Da qualche settimana, il Grande Fratello è tornato in onda e molti ex concorrenti stanno considerando l’idea di tornare a far parte del mondo di Alfonso Signorini. Tuttavia, non si tratta di aspiranti concorrenti, ma di possibili opinionisti.

Grande Fratello, l’appello di Stefania Orlando: “Voglio fare l’opinionista!”

Uno dei nomi che sta emergendo in questo contesto è Stefania Orlando, l’ex amatissima concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Nel corso del GF Party condotto da Annie Mazzola e Andrea Dianetti, Stefania ha manifestato apertamente il suo interesse per il ruolo di opinionista all’interno del programma, aprendo così nuove prospettive e sfide nella sua carriera televisiva:

Mi piacerebbe fare l’opinionista, anzi lanciamo un appello, prendetemi come opinionista al Grande Fratello, chi più di me che sono stata dentro la Casa? Cesara però è fantastica ed è una giornalista meravigliosa.

Spazio, poi, per i suoi preferiti:

I concorrenti che mi piacciono di più di questo GF sono: Marina Fiordaliso e Beatrice Luzzi.

Stefania parla di Tommaso Zorzi

Se io e Tommaso siamo rimasti amici? Ogni tanto ci sentiamo, non sempre però lui rimane sempre nel mio cuore. E’ stato un incontro meraviglioso. Umanamente è una persona speciale. Intelligentissimo, colto… un incontro molto bello.

Stefania Orlando ha aggiunto: