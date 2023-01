Onestini sminuisce (ancora) Nikita al GF Vip e tira in ballo l’ex fidanzata Ivana Mrazova – VIDEO

Onestini continua a parlare di Nikita Pelizon invitandola a “farsi una vita” (peccato che il concorrente del Grande Fratello Vip non faccia altro che citarla e metterla in mezzo).

Onestini sminuisce Nikita e tira in ballo Ivana Mrazova

Dopo il GF Game Night, e il nuovo “incontro scontro” tra Nikita e Onestini, proprio l’ex tronista con l’umore alto tutta la vita, ha parlato (ancora) della Pelizon:

Io preferisco una persona che è una vera vipera piuttosto che una vipera che cerca di travestirsi da hippie. Lei pensa di prendere in giro tutti. Io parlo di lei solo di rimbalzo o quando mi riportano le cose, questa invece cerca di mettersi sempre in mezzo o a me o a Oriana. Mi sono permesso di dire di no e da lì sono venute fuori tante cavolate.

Onestini porta ancora avanti la tesi delle “cavolate” di Nikita. Peccato che sul web ci siano tutti i video (e dicono l’esatto contrario).

P.s: Quanto è brutto sentire un uomo apostrofare una donna come “questa” (detto ripetutamente) invece di chiamarla con il suo nome? Chiaro intento di sminuirla.

La memoria corta dei social mi fa molto ridere.

Onestini, in merito, ha anche tirato in ballo Ivana Mrazova, sua ex fidanzata (prima di Cristina Porta che gli ha lanciato gravissime accuse).