Dopo aver assistito al bacio sotto il vischio tra Luca Onestini e Nicole Murgia, Oriana Marzoli non ha negato di aver provato un certo fastidio. Parole, le sue, che hanno confermato un interesse nei confronti del Vippone. Ma cosa ne pensa Onestini?

Onestini e Oriana, nulla di più di una semplice amicizia

Informata della questione, Giaele De Donà ha voluto saperne di più informandosi direttamente con Luca il quale ha tuttavia ammesso:

Non mi è scattato qualcosa in più, non l’ho mai vista in quell’ottica.

A detta di Onestini, Oriana per lui sarebbe solo un’amica e non riuscirebbe a vedere oltre questo loro rapporto.

Successivamente Giaele ha avuto un confronto anche con Oriana, che tuttavia ha voluto subito chiudere questa dinamica asserendo che non voleva assolutamente che ciò accadesse né per avere una clip ma soprattutto per Nikita. Giaele ha commentato:

Proprio per il fatto che state bene così, lui dice ‘non mi è scattata quella cosa in più’, basta, lascia stare!

Oriana è stata messa al corrente della conversazione che Giaele ha avuto con Luca:

Gli ho detto quello che penso, che tu lo hai sempre visto solo come un amico e lui fa ‘eh ma infatti anche io l’ho sempre vista come un’amica, non ho visto altro. In questo momento tra me e lei non è che è scattato qualcosa di più, per quello quando ho scoperto che lei si è infastidita perchè ho baciato un altro ci sono rimasto perchè pensavo che lei mi considerasse un’amica, tanto che l’ultima volta mi ha chiesto dei consigli su Daniele. Comunque con lei non è scattata quella cosa lì più di una amicizia ma se tu mi chiedi chi voglio baciare a Capodanno ti dico Oriana, ma se mi chiedi se è scattata qualcosa più di una amicizia, ti dico che adesso no, non è scattata’.

Oriana si è detta molto imbarazzata per quello che è successo nella serata di ieri ed ha ammesso di voler assolutamente starne fuori.