Nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia scambiandosi un bacio a stampo con Luca Onestini.

Proprio Onestini, confidandosi con Daniele Dal Moro ha parlato della possibilità – o meno – di tornare insieme all’ex fidanzata Ivana:

Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare . Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana.

Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì a parlare. Quello che deve essere sarà, deve essere fluida la cosa.

Il concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda.