Luca Onestini chiacchierando con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, ha svelato cosa è successo durante la squalifica di Daniele Dal Moro tornato sui social in modalità “on fire”.

“Amo io ero a letto e sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi… è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco perché alcuni subito e altri in puntata…”, ha svelato Onestini.

Pronta la replica della Marzoli:

Oriana si è sfogata pure con Giaele e Micol:

No vabbè lascia stare, per me con Antonino non c’è niente! È come se non fosse mai successo… è cancellato proprio. Luca cosa? È solo un amico! Per me è solo Daniele! Non riesco a vedere o pensare… mi sono scordata proprio dell’altro. Mi sembra una vita fa. Quattro mesi fa ma sembra una vita di più, non riesco a ricordare me e Antonino insieme…