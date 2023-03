Daniele Dal Moro è tornato sui social in modalità “on fire”. Dopo essersi arrabbiato con il Grande Fratello Vip, ha incominciato a seguire alcuni vipponi ma non vi è traccia di Oriana Marzoli.

Nel frattempo, proprio Oriana ha scritto una lettera a Daniele sconvolta per la sua squalifica e confessando – ancora una volta – i suoi sentimenti:

L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto . Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei . Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane!

Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te.

E se Oriana sembra molto presa, Daniele continua a deludere le aspettative dei fan.

Tornando sui social ha cominciato a seguire numerosi vipponi ma di Oriana non vi è traccia.

Per l’esattezza ha cliccato “segui” a: Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon, George Ciupilan, Carolina Marconi, Davide Donadei, Attilio Romita, Wilma Goich, Amaurys Perez, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Matteo Diamante.

PIANGENDO PER QUESTA LETTERA ROMANTICA DI BEBÈ A DANIELE ❤‍🩹#oriele #gfvip

