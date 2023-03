Dalle brevi parole scritte da Daniele Dal Moro dopo essere ricomparso sui social, in seguito all’inaspettata squalifica dal GF Vip, si nota un certo rancore per quanto accaduto. Probabilmente nei prossimi giorni l’ex Vippone spiegherà ancora meglio cosa è accaduto e quali sono le reali motivazioni della sua squalifica.

Daniele Dal Moro dopo la squalifica commenta il video incriminato

Dopo aver pubblicato un post su Instagram, Daniele ha voluto usare le Instagram Stories per intervenire sul cosiddetto “video incriminato”, ovvero il filmato che circola da diverse ore sui social e che sarebbe alla base della sua squalifica.

Dal Moro non ha affatto smentito ed anzi ha commentato in tono critico le immagini in cui afferra per il collo Oriana Marzoli con intento giocoso:

Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da 5 mesi allora non chiamatelo reality. Andate a chiederlo a Oriana se le stavo facendo male!

A onor del vero, proprio nel video è la stessa venezuelana che si lamenta di Daniele:

Così non mi piace Daniele, mi hai fatto male!

Vi riproponiamo a seguire il video in questione: cosa ne pensate?