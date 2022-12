Luca Onestini nelle ultime ore ha trovato il modo di non far litigare Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria. Come? Sparlando di Soleil Sorge e complottando contro di lei. Il Vippone avrebbe tutta una sua teoria sul perché la sua ex fidanzata non tollererebbe molto Antonella.

Onestini e Antonella contro Soleil Sorge

Onestini e Antonella sono indubbiamente i Vipponi che si sono sentiti maggiormente attaccati da Soleil, motivo per il quale in queste ore si sono messi a fare i calcoli delle puntate che vedranno ancora protagonista la Sorge nei panni di opinionista.

Per Luca la sua ex avrebbe un certo astio nei confronti della Vippona per un motivo ben preciso: la sua innata competitività non le farebbe andare a genio Antonella. “Ha paura che le rubo il posto”, avrebbe sostenuto la Fiordelisi.

Parlando di @Soleil_stasi …

Onestini :”Ogni tot, rilascia interviste, addirittura anche sua madre.

È inviperita.

Non c’è un filo logico, Lei parla, ma non dice mai un ca__o#gfvip #solearmy pic.twitter.com/3AKQEQZrFm — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) December 27, 2022

Luca:Soleil non ti può vedere perché è competitiva

Antonella: ha paura che le rubo il posto bro, hai fatto 30 reality tra italia e spagna e nessuno ti vuole e a lei ne è bastato uno e, tontonella al massimo andrà dalla d’urso

è questa la competizione? #solearmy #gfvip7 #GFvip — oh yeah.🌻 (@oh2yeah) December 27, 2022

Una frase che avrebbe fatto sorridere i fan di Soleil, i quali hanno ribadito sui social come alla Sorge sarebbe bastato un solo anno dopo la sua ultima partecipazione al reality per essere seduta sulla poltrona di opinionista.

soleil dopo un anno dal reality ieri era seduta sulla poltrona delle opinioniste. onestini fa reality da 5 anni,può fare solo quello. antonella l’unica poltrona che vedrà sarà quella di casa sua. SOLEIL UN LIVELLO TROPPO ALTO #solearmy #gfvip — Gag (@Mariagr85991635) December 27, 2022

Luca nel frattempo le avrebbe dato della “inviperita” tirando in ballo anche la madre di Soleil e criticando persino il suo modo di fare l’opinionista.

La Sorge a quanto pare, nelle ultime ore ha raccolto sufficiente materiale per poter asfaltare i due Vipponi anche nella prossima puntata.